Meilleur buteur de l'histoire de la C1, Cristiano Ronaldo distingué

Cristiano Ronaldo recevra jeudi une 'distinction spéciale'. Ceci à l'occasion du tirage au sort de la Ligue des Champions à Monaco, compétition dont il détient le record de buts, a annoncé l'UEFA.

Avec 140 buts inscrits en 183 rencontres dans le plus prestigieux des tournois européens, l'attaquant de 39 ans devance de onze réalisations son grand rival, l'Argentin Lionel Messi, et de 46 le Polonais Robert Lewandowski.

Le quintuple vainqueur de l'épreuve - une fois avec Manchester United (2008) et quatre avec le Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018) - évolue depuis janvier 2023 au sein du club saoudien d'Al-Nassr, avec lequel il a remporté la Coupe arabe des clubs champions.

Ronaldo 'détient également le record de la plus longue série de buts' en Ligue des champions, 'avec des réussites lors de onze matches consécutifs, de juin 2017 à avril 2018', précise l'UEFA. Le quintuple Ballon d'Or avait par ailleurs marqué 17 fois lors de la compétition reine en 2013/14 avec le Real Madrid, son record en une saison.

'Son excellence constante au plus haut niveau témoigne de sa quête inlassable de titres collectifs et individuels. Pendant plus de deux décennies, il n'a cessé d'évoluer et d'améliorer son jeu', a salué le patron de l'instance européenne, Aleksander Ceferin.

Le tirage au sort de la C1 jeudi à Monaco inaugurera la nouvelle formule de l'épreuve, avec un passage de 32 à 36 équipes et le remplacement de la phase de poules par un 'mini-championnat' où chaque club affrontera huit adversaires différents.

