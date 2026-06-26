Messi débutera sur le banc contre la Jordanie

'Leo sera sur le banc (...) et il entrera en cours de match', a déclaré le sélectionneur argentin ...
Messi débutera sur le banc contre la Jordanie

Messi débutera sur le banc contre la Jordanie

Photo: KEYSTONE/AP/Charlie Riedel

'Leo sera sur le banc (...) et il entrera en cours de match', a déclaré le sélectionneur argentin Lionel Scaloni en conférence de presse au stade d'Arlington, près de Dallas où se disputera la rencontre.

La présence de Messi, 39 ans, était la grande incertitude pesant sur l'Albiceleste qui, avec la 1re place du groupe déjà assurée, peut faire souffler ses titulaires face à l'équipe la plus faible de la poule.

L'ex-artificier du FC Barcelone et du PSG, qui évolue actuellement à l'Inter Miami, a marqué les cinq buts argentins lors des victoires contre l'Algérie (3-0) et l'Autriche (2-0). Avec désormais 18 réalisations au total en Coupe du monde, il a détrôné l'Allemand Miroslav Klose, précédent détenteur du record avec 16 réalisations.

/ATS
 

Actualités suivantes

Dembelé offre la tête du groupe I à la France

Dembelé offre la tête du groupe I à la France

Football    Actualisé le 26.06.2026 - 23:20

Le président de l'Equateur décrète un jour férié

Le président de l'Equateur décrète un jour férié

Football    Actualisé le 26.06.2026 - 12:20

« Murat a élargi le cercle des prétendants », relève Pierluigi Tami

« Murat a élargi le cercle des prétendants », relève Pierluigi Tami

Football    Actualisé le 26.06.2026 - 08:31

L'Australie conserve sa 2e place, le Paraguay dans l'attente

L'Australie conserve sa 2e place, le Paraguay dans l'attente

Football    Actualisé le 26.06.2026 - 06:12

Articles les plus lus

La Côte d'Ivoire se qualifie, l'Equateur aussi

La Côte d'Ivoire se qualifie, l'Equateur aussi

Football    Actualisé le 26.06.2026 - 00:10

Procès Maradona: une infirmière pointe une logistique défaillante

Procès Maradona: une infirmière pointe une logistique défaillante

Football    Actualisé le 26.06.2026 - 01:40

Les Pays-Bas premiers, le Japon et la Suède qualifiés

Les Pays-Bas premiers, le Japon et la Suède qualifiés

Football    Actualisé le 26.06.2026 - 03:13

La France affronte la Norvège, la Belgique joue sa survie

La France affronte la Norvège, la Belgique joue sa survie

Football    Actualisé le 26.06.2026 - 04:07