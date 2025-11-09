Messi porte Miami vers les demi-finales de Conférence

Lionel Messi a porté l'Inter Miami vers la victoire samedi contre Nashville (4-0) et la qualification ...
Messi porte Miami vers les demi-finales de Conférence

Messi porte Miami vers les demi-finales de Conférence

Photo: KEYSTONE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Lionel Messi a porté l'Inter Miami vers la victoire samedi contre Nashville (4-0) et la qualification pour les demi-finales de la Conférence Est de MLS.

L'Argentin a réussi deux buts et deux passes décisives. Il a ouvert la marque dès la 10e minute puis doublé le score à la 39e. En seconde période, le champion du monde 2022 a offert deux passes décisives à son compatriote Tadeo Allende (73e, 76e).

Avec cette victoire, Miami s'est qualifié (2-1) pour le 2e tour des play-off et y affrontera le FC Cincinnati. Ces deux dernières saisons, la franchise floridienne avait été éliminée au 1er tour des séries finales.

/ATS
 

Actualités suivantes

Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement

Football    Actualisé le 09.11.2025 - 04:33

Un sixème succès de rang pour le leader

Un sixème succès de rang pour le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 22:37

Premier League: Sunderland freine le leader

Premier League: Sunderland freine le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:41

Un scénario renversant au Letzigrund

Un scénario renversant au Letzigrund

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:19

Articles les plus lus

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 17:37

Un scénario renversant au Letzigrund

Un scénario renversant au Letzigrund

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:19

Premier League: Sunderland freine le leader

Premier League: Sunderland freine le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:41

Un sixème succès de rang pour le leader

Un sixème succès de rang pour le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 22:37

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 04:33

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 17:37

Un scénario renversant au Letzigrund

Un scénario renversant au Letzigrund

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:19

Premier League: Sunderland freine le leader

Premier League: Sunderland freine le leader

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 20:41

Ligue 1: Embolo donne la victoire à Rennes

Ligue 1: Embolo donne la victoire à Rennes

Football    Actualisé le 07.11.2025 - 22:41

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 04:33

Le rythme infernal du LS va encore s'accélérer

Le rythme infernal du LS va encore s'accélérer

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 04:33

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 17:37