Milan bat l'Inter

L'AC Milan a remporté le 245e derby della Madonnina. Les Rossoneri ont dominé l'Inter 1-0 sur ...
Photo: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI

L'AC Milan a remporté le 245e derby della Madonnina. Les Rossoneri ont dominé l'Inter 1-0 sur un but de Pulisic.

A la 54e, c'est l'Américain qui a pu ouvrir le score et inscrire l'unique but de la rencontre en profitant d'un renvoi de Yann Sommer et en étant le plus prompt pour pousser le ballon au fond des filets.

Les Milanais auraient pu subir l'égalisation à la 74e, mais Mike Maignan a arrêté le penalty de Calhanoglou. Cette victoire permet au club dirigé par Max Allegri de prendre la deuxième place derrière l'AS Roma avec 25 points contre 27 pour les Romains.

L'Inter est pour l'heure 4e avec 24 unités.

/ATS
 

