Mohamed Salah: blessure plus sérieuse que prévu

La blessure à la jambe de Mohamed Salah (31 ans) est plus sérieuse qu'annoncé initialement. L'Egyptien a quitté la CAN 2024 pour aller se soigner dans son club de Liverpool.

'Mohamed Salah est blessé, nous avons appris avant le match que c'était une blessure à plus long terme que ce que nous avions pensé au départ. Il faut reporter le moment où il pourra jouer à nouveau', a déclaré l'entraîneur Rui Vitoria à l'issue du match nul (2-2) entre l'Egypte et le Cap-Vert qui a qualifié les Pharaons pour les 8es de finale.

La fédération égyptienne avait annoncé dimanche que le joueur devrait rentrer à Liverpool pour soigner sa blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche occasionnée lors du match contre le Ghana (2-2) jeudi. Elle espérait qu'il puisse retrouver ses coéquipiers pour la demi-finale de la CAN en cas de qualification.

Vers quatre semaines d'absence

Toutefois, une source au sein de l'équipe égyptienne a estimé que sa convalescence pourrait prendre entre 10 et 14 jours. Auparavant, l'agent du joueur avait aussi émis des doutes. 'La blessure de Mohamed est plus sérieuse que ce qu'on croyait au début et il sera forfait pour 21-28 jours, et pas seulement deux matches', a indiqué Ramy Abbas dans un message posté sur X.

'Sa meilleure chance de participer à l'actuelle CAN est de se soumettre à un programme intensif de récupération au Royaume-Uni et de rejoindre l'équipe dès qu'il est en forme', a-t-il ajouté.

/ATS