'Ce n'est pas mon but, c'est celui de 47 millions de personnes', a assuré Ferran Torres, auteur de l'unique but de la finale du Mondial remportée par l'Espagne contre l'Argentine (1-0 ap) dimanche.

'C'est le destin. On a gagné pour notre peuple', a poursuivi l'attaquant du FC Barcelone, cité par la FIFA.

Ferran Torres (26 ans), qui a délivré la Roja dans la prolongation (106e) pour lui offrir une seconde étoile, a souligné que 'toutes les finales (étaient) difficiles. Quand tu joues contre (Lionel) Messi, il y a toujours un risque. Mais on n'a dépendu que de notre football et on l'a prouvé'.

'C'est une libération de marquer pour moi mais comme je l'ai dit, c'était écrit. Dieu m'a donné la force de continuer et Dieu donne à ceux qui méritent', a poursuivi Ferran Torres, qui n'avait pas marqué dans le tournoi avant cette finale, dans laquelle il est entré en cours de jeu.

'On savait qu'il allait falloir souffrir'

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente savait que son équipe allait 'devoir souffrir' pour battre l'Argentine. 'On aurait dû marquer plus tôt mais le gardien a fait plusieurs arrêts. On aurait dû être meilleurs dans la finition mais c'est une finale de Coupe du monde et on savait qu'il allait falloir souffrir', a-t-il déclaré.

L'entraîneur s'est dit 'très fier, surtout pour cette génération de joueurs qui ont grandi avec l'idée d'être la meilleure équipe, de donner le meilleur et de donner l'exemple en tant que groupe, équipe, famille.'

Luis de la Fuente a ajouté que 'ces joueurs ont un potentiel et un talent exceptionnels. C'est un honneur de les avoir accompagnés. Je suis très ému. Ces joueurs ont tout gagné et ils sont un exemple pour l'Espagne et la jeunesse espagnole', a-t-il ajouté.

'Comme des animaux'

Tous les joueurs de l'Espagne se sont battus 'comme des animaux' tout au long du tournoi, selon le latéral gauche espagnol Pedro Porro. 'C'est un spectacle de voir cette équipe jouer, depuis la première minute de cette Coupe du monde jusqu'à la 125e de la prolongation, nous nous sommes battus comme des animaux', a-t-il analysé au micro de la radio espagnole Cope.

Le joueur de Tottenham, qui était sur le banc lors du premier match de l'Espagne avant d'en devenir l'un des titulaires, a aussi tenu à saluer 'le fair-play' des supporters argentins même lorsque 'le match s'est terminé', a-t-il souligné. 'Ils sont incroyables. Maintenant c'est l'heure de faire la fête, nous sommes champions et nous allons célébrer cela tous ensemble en Espagne', a-t-il ajouté, alors que la Roja est attendue lundi après-midi dans le centre de Madrid pour une parade.

/ATS