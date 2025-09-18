Monaco: Denis Zakaria blessé aux adducteurs

L'AS Monaco devra se passer des services de son capitaine Denis Zakaria durant plusieurs semaines. Le milieu international suisse souffre d'une blessure aux adducteurs.

Des examens complémentaires doivent encore être effectués, a indiqué l'entraîneur Adi Hütter lors de la conférence de presse avant le match contre le Club Bruges en Ligue des champions. 'Je pense que Denis va manquer quelques semaines, voire un mois', a dit l'ancien entraîneur des Young Boys.

Zakaria (28 ans) risque donc aussi de ne pas être disponible pour le prochain rassemblement de l'équipe de Suisse. La sélection de Murat Yakin disputera ses deux prochains match de qualification de la Coupe du monde 2026 les 10 et 13 octobre, en Suède et en Slovénie.

