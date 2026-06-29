Mondial 2026: Choc attendu entre les Pays-Bas et le Maroc

Maroc et Pays-Bas s'affrontent en 16es de finale du Mondial, une affiche qui s'annonce alléchante. Vainqueurs de leurs groupes respectifs, le Brésil et l'Allemagne sont également en lice lundi.

Le choc entre les Marocains (7es) et les Néerlandais (8es) verra l'une des dix meilleures nations au monde selon le classement FIFA prendre la porte dès l'entame de la phase à élimination directe à Monterrey (mardi 03h en Suisse). Triples finalistes en Coupe du monde (1974, 1978 et 2010) mais jamais vainqueurs, les Pays-Bas veulent jouer les premiers rôles. Quart de finalistes en 2022, ils sont sortis premiers du groupe E grâce à une attaque performante - en témoignent leurs dix buts inscrits.

En face, les demi-finalistes de l'édition précédente ont démontré depuis que leur performance d'il y a quatre ans n'avait rien d'un hasard. Vainqueurs sur tapis vert de la Coupe d'Afrique des nations 2025, les Lions de l'Atlas n'ont manqué la première place du groupe C qu'à la différence de buts face au Brésil. L'équipe qui remportera ce duel fera face à une équipe de moindre calibre en 8es de finale, à savoir l'Afrique du Sud ou le Canada.

Neymar et Cie face au Japon

Face à une sélection japonaise n'ayant jamais remporté une rencontre à élimination directe en Coupe du monde, les Auriverde, quintuples champions du monde, s'avancent en favoris naturels à Houston (19h). En amont de ce match, les hommes de Carlo Ancelotti ont concédé le nul face aux champions d'Afrique marocains pour leur entrée en lice (1-1), avant de largement surclasser Haïti et l'Ecosse (deux victoires 3-0). Avec le retour de leur star Neymar, les Brésiliens ont les cartes en main pour se hisser en huitièmes de finale, où ils affronteraient soit la Côte d'Ivoire soit la Norvège.

Deuxièmes du groupe F derrière les Pays-Bas, le Japon ne s'est pas incliné en phase de poules (une victoire, deux nuls) et a contraint la Suède à la troisième place. Après quatre échecs d'affilée en 8es de finale (2002, 2010, 2018 et 2022), les Samouraïs bleus espèrent briser leur plafond de verre. Les protégés d'Hajime Moriyasu sont avec l'Australie les deux seules équipes de la Confédération asiatique (AFC) encore en lice après la phase de groupes, alors que l'AFC abordait ce Mondial avec neuf nations.

L'Allemagne et Neuer doivent rassurer

A Houston face au Paraguay (22h30), l'Allemagne aborde son premier match à élimination directe depuis 2014 avec moins de certitudes que la Seleção. Les hommes de Julian Nagelsmann ont certes remporté le groupe E, mais ils se sont fait accrocher par la Côte d'Ivoire (succès 2-1 grâce à un but de Deniz Undav dans le temps additionnel) avant de s'incliner face à l'Equateur (2-1).

Critiqué après sa performance contre 'La Tri', le gardien de la Mannschaft Manuel Neuer doit rassurer, lui qui a déjà encaissé quatre buts en trois rencontres. Absent de la Coupe du monde depuis 2010 et une épopée qui l'a vu rallier les quarts de finale, le Paraguay n'a rien à perdre, lui qui n'a remporté qu'un seul de ses trois matches de poule face à la Turquie (1-0). Le vainqueur de ce 16e de finale affrontera le vainqueur du duel entre la France, finaliste de la précédente édition et vainqueure du groupe I, et la Suède.

/ATS