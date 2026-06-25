Mondial 2026: L'Afrique du Sud rejoint le Mexique en 16es

L'Afrique du Sud a vaincu la Corée du Sud 1-0 à Monterrey et affrontera le Canada en 16es de ...
Mondial 2026: L'Afrique du Sud rejoint le Mexique en 16es

Mondial 2026: L'Afrique du Sud rejoint le Mexique en 16es

Photo: KEYSTONE/AP/Moises Castillo

L'Afrique du Sud a vaincu la Corée du Sud 1-0 à Monterrey et affrontera le Canada en 16es de finale du Mondial dimanche.

Déjà assuré de terminer en tête du groupe A, le Mexique s'est imposé 3-0 face à la Tchéquie à Mexico.

Déjà à l'initiative lors de la première mi-temps, les Bafana Bafana ont fini par punir des Sud-Coréens grâce à Thapelo Maseko à la 63e. Malgré une large possession de balle (69%), les hommes de Hong Myung-Bo ont manqué de créativité offensive pour renverser la situation.

Dans les derniers instants, Park Jin-Seob a manqué sa reprise de la tête face au portier sud-africain Ronwen Williams. Déjà peu inspirée lors de la défaite face au Mexique 1-0, la Corée du Sud doit donc se contenter de la 3e place avec trois points, et doit patienter avant de savoir si son parcours continue ou non.

Ce succès permet à l'Afrique du Sud d'accéder pour la première fois à la phase à élimination directe d'une Coupe du monde, après trois échecs en 1998, 2002 et 2010. L'équipe d'Hugo Broos affrontera le Canada, qui s'est incliné face à la Suisse 2-1 quelques heures auparavant.

Trois sur trois pour le Mexique

Dans l'autre rencontre, les Tchèques devaient l'emporter face au Mexique pour tenter de ravir la 2e place. Mais les protégés de Miroslav Koubek ont manqué l'occasion de surprendre 'El Tri' en première mi-temps, durant laquelle ils ne sont pas parvenus à cadrer une seule frappe. En face, la sélection de Javier Aguirre a semblé un temps se satisfaire de ce non-match.

Bien décidé à poursuivre la série de succès des Mexicains dans cette Coupe du monde, Mateo Chavez est parti seul affronter le gardien Matej Kovar pour débloquer la situation à la 55e. Six minutes plus tard, Julian Quinones était à la conclusion d'une contre-attaque pour inscrire son 2e but du tournoi et mettre les siens à l'abri, tandis qu'Alvaro Fidalgo a scellé le score dans le temps additionnel.

En fin de rencontre, le gardien Raul Rangel a laissé sa place à son compatriote Guillermo Ochoa, afin de permettre au Mexicain d'effectuer son apparition. A 40 ans, il s'agit de la 6e Coupe du monde de sa carrière.

C'est la première fois en 17 participations à la Coupe du monde que le Mexique parvient à remporter tous ses matches de phase de groupes. Dernière avec un point, la Tchéquie a manqué une deuxième fois de s'extirper de sa poule après 2006.

Les Mexicains auront l'occasion de disputer leur 16e de finale à Mexico mardi. Mais ils doivent encore patienter avant d'apprendre quelle équipe classée parmi les meilleures troisièmes sera leur adversaire.

/ATS
 

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