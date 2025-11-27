Mondial 2026: L'Iran boycotte le tirage au sort à Washington

La fédération iranienne a décidé vendredi de ne pas participer à la cérémonie du tirage au sort du Mondial 2026. Les Etats-Unis ont refusé de délivrer des visas à des membres de sa délégation.

'Nous avons informé la FIFA que les décisions prises sont sans rapport avec le sport et que les membres de la délégation iranienne ne participeront pas au tirage au sort de la Coupe du Monde', a annoncé le porte-parole de la fédération de football du pays à la télévision d'Etat. Des médias locaux avaient rapporté que les États-Unis avaient notamment refusé un visa au président de la fédération iranienne pour assister à la cérémonie du 5 décembre à Washington.

'Nous avons déclaré au patron de la FIFA Gianni Infantino, qu'il s'agissait d'une position purement politique et lui avons demandé de faire cesser ce comportement', a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis, qui n'ont plus de relations diplomatiques avec l'Iran depuis quatre décennies, seront l'un des co-organisateurs du Mondial-2026 avec le Canada et le Mexique. La plupart des matches, dont la finale, se dérouleront sur le sol américain.

/ATS