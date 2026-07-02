Mondial 2026: Suisse - Algérie: le match poste par poste

Le 16e de finale de la Coupe du monde entre la Suisse et l'Algérie s'annonce équilibré, même si la troupe de Murat Yakin semble avoir un léger avantage. Comparaison des deux effectifs poste par poste.

Gardien

C'est le grand point faible de l'Algérie depuis la retraite de Raïs M'Bolhi il y a deux ans. Les deux successeurs désignés n'ayant pas convaincu, Luca Zidane (28 ans, Grenade) est remonté dans la hiérarchie et a commencé le Mondial comme titulaire. Mais avant le troisième match de la phase de groupes contre l'Autriche, le fils de Zinédine Zidane a été relégué sur le banc au profit d'Oussama Benbot (31 ans, USM Alger), qui n'a pas davantage rassuré lors du nul 3-3. Reste encore Melvin Mastil (26 ans), le gardien du Stade nyonnais. Mais tout porte à croire que Zidane retrouvera sa place contre la Suisse. En face, Gregor Kobel s'est imposé depuis plusieurs années au plus haut niveau avec le Borussia Dortmund. Il n'y a guère besoin d'en dire plus.

Verdict: net avantage à la Suisse.

Défense

Le coéquipier de Kobel à Dortmund, Ramy Bensebaïni, forme la charnière centrale des Fennecs avec Aïssa Mandi (Lille). Un duo bien rodé, fort d'une grande expérience (31 et 34 ans). Sur les côtés évoluent généralement Rafik Belghali (24 ans, Hellas Vérone) et Rayan Aït-Nouri (25 ans, Manchester City), dont la valeur marchande est estimée à 40 millions de francs. Leur vitesse constitue un atout précieux dans les phases offensives.

La Suisse peut elle aussi compter sur une paire centrale qui se connaît parfaitement, composée de Manuel Akanji et Nico Elvedi. Si Ricardo Rodriguez n'est plus le plus rapide au poste d'arrière gauche, il reste une valeur sûre. À droite, Murat Yakin a bousculé la hiérarchie en alignant trois titulaires différents durant la phase de groupes (Zakaria, Widmer et Jaquez).

Verdict: égalité.

Milieu défensif

Victime d'un arrêt cardiaque à l'été 2024, Nabil Bentaleb semblait avoir vu sa carrière professionnelle prendre fin. Mais le milieu de 31 ans est revenu au plus haut niveau. Malgré sa longue absence en sélection, il a été titularisé lors de deux des trois matches de groupe. À ses côtés devrait évoluer Hicham Boudaoui (26 ans), pilier du milieu de terrain de Nice depuis plusieurs saisons. À moins que Vladimir Petkovic ne privilégie une option plus offensive avec Farès Chaïbi (Eintracht Francfort), davantage à l'aise sur le côté gauche.

Du côté suisse, le duo Remo Freuler - Granit Xhaka constitue le coeur du jeu depuis des années. Le capitaine dicte le tempo et distribue les ballons, tandis que Freuler effectue les courses indispensables à l'équilibre collectif. Les deux joueurs nés en 1992 se complètent à merveille, même s'ils n'ont pas encore affiché leur meilleur niveau durant ce tournoi.

Verdict: léger avantage à la Suisse.

Milieu offensif

Ce que Johan Manzambi représente pour la Suisse, Ibrahim Maza l'est pour l'Algérie. Âgé lui aussi de seulement 20 ans, il a explosé au Bayer Leverkusen et vu sa valeur marchande grimper à environ 45 millions de francs. Surnommé «Mazadona», il évolue en numéro 10 derrière l'attaquant de pointe, tandis que Riyad Mahrez, de quinze ans son aîné, anime le flanc droit. Le capitaine espère encore peser lors de ce qui devrait être son dernier grand tournoi. À gauche, Farès Chaïbi ou Houssem Aouar pourraient être alignés. Ce dernier avait signé deux passes décisives avec la France lors d'un match amical en 2020, avant de ne plus être rappelé et de choisir, comme plusieurs de ses coéquipiers, de représenter l'Algérie.

Pour la Suisse, Johan Manzambi semble avoir verrouillé sa place de titulaire grâce à ses trois buts et une passe décisive. Dan Ndoye et Ruben Vargas étaient les titulaires habituels sur les ailes durant les qualifications, mais Murat Yakin a fait comprendre pendant ce Mondial qu'il souhaitait au moins un profil plus défensif, comme Michel Aebischer ou Djibril Sow.

Verdict: égalité.

Attaque

Comme Breel Embolo, Amine Gouiri évolue en Ligue 1: le premier à Rennes, le second à Marseille. La saison dernière, Gouiri (26 ans) a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives. Embolo (29 ans) a affiché exactement les mêmes statistiques. La différence est que Gouiri a atteint ce total en seulement 22 matches de championnat, après avoir manqué plusieurs rencontres en raison d'une blessure à l'épaule, alors qu'Embolo a eu besoin de 31 apparitions.

Verdict: très léger avantage à l'Algérie.

Remplaçants

Vladimir Petkovic dispose de plusieurs solutions offensives sur le banc. Notamment Anis Hadj Moussa, auteur d'une excellente saison avec Feyenoord, ou encore Nadhir Benbouali, meilleur buteur du surprenant champion de Hongrie Gyori ETO, qui a inscrit le 2-1 décisif contre la Jordanie. En défense, Jaouen Hadjam (Young Boys) constitue également une option.

La Suisse dispose elle aussi d'une excellente profondeur. Contre le Canada, des joueurs comme Dan Ndoye, Fabian Rieder ou Denis Zakaria avaient débuté sur le banc alors qu'ils ont le niveau pour être titulaires. Quant à Noah Okafor, auteur de huit buts en Premier League la saison passée, il n'a toujours pas disputé la moindre minute dans ce Mondial.

Verdict: avantage à la Suisse.

/ATS