Mondial 2026: des Three Lions frustrés et muets

L'Angleterre et le Ghana ont fait 0-0 à Boston lors de la 2e journée du groupe L de la Coupe du monde. Les Three Lions ont été incapables de percer la muraille mise en place par les Black Stars.

Le Ghana est entré dans le match avec un plan bien précis: se masser en défense, réduire les espaces au maximum, surtout dans l'axe devant sa surface, et frustrer les Anglais autant que possible. Cette tactique a fonctionné à merveille pour eux dans une première mi-temps qui aurait constitué une parfaite publicité pour un somnifère.

Kane surveillé et isolé

Les statistiques étaient édifiantes à ce propos: 5 tirs à 0 pour les Three Lions, aucune frappe cadrée et pas la moindre véritable action dangereuse! Les Anglais ont bien tenté d'élargir, de passer sur les côtés, mais il leur a manqué à la fois de la vitesse dans leurs transmissions et de la précision dans les passes dans la zone de vérité. Dans un véritable magma de défenseurs ghanéens, Harry Kane n'a jamais pu être servi dans de bonnes conditions.

Aux abords de l'heure de jeu, l'Angleterre est - enfin - un peu parvenue à parfois mettre davantage de rythme et d'intensité dans ses actions. Gordon a cadré un premier tir (57e), avant qu'une tête d'Anderson ne soit contrée par un défenseur (61e) et qu'une frappe de Kane n'inquiète pas trop le gardien Asare (69e).

Les occasions nettes de marquer sont cependant restées inexistantes jusqu'à une frappe de Saka repoussée par le gardien, une tête d'O'Reilly sur la barre et un gros raté de Kane sur le rebond, le tout lors de la 86e. Une tête de Guehi a encore été sauvée sur la ligne lors du temps additionnel (93e).

Des traces dans les esprits

Thomas Tuchel a eu beau effectuer ses cinq changements, rien n'a brisé la résistance ghanéenne. Ce nul n'est pas catastrophique dans la perspective de la qualification pour les 16es de finale, surtout que les Three Lions doivent affronter le Panama dans leur dernier match de poule.

Mais cet échec - car c'en est un - pourra laisser des traces dans les esprits des joueurs. Le visage décevant montré par cette Angleterre n'incite pas à un optimisme béat quant à ses chances d'aller au bout dans cette Coupe du monde...

/ATS