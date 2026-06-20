Mondial: La 1re place du groupe E en jeu à Toronto

La 1re place du groupe E du Mondial 2026 sera en jeu samedi dès 22h (heure suisse) à l’occasion du duel entre les vainqueurs de la 1re journée. L’Allemagne affronte la Côte d’Ivoire à Toronto.

La 'Mannschaft', qui reste sur deux grosses désillusions en Coupe du monde (élimination dès la phase de groupes en 2018 et en 2022), a entamé l'édition 2026 de manière idéale en étrillant le 'Petit Poucet' Curaçao 7-1. L'équipe de Julian Nagelsmann a concédé l'égalisation à 1-1 avant de livrer un récital.

La Côte d'Ivoire, de son côté, a décroché un succès poussif 1-0 face à l'Equateur pour son entrée en lice grâce à un but marqué à la 90e minute. Les Eléphants font forcément figure d'outsiders face à l'Allemagne, qui n'a subi qu'une seule défaite face à une nation africaine en Coupe du monde. C'était en 1982, lorsque l'Algérie avait créé la sensation en battant la RFA 2-1.

Le vainqueur de cet affrontement, si vainqueur il y a, sera assuré de disputer les 16es de finale. Malheur au vaincu en revanche dans l'autre match de cette poule: tous deux battus lors de la 1re journée, Curaçao et l'Equateur en découdront à Kansas City dans la nuit de samedi à dimanche (2h).

La Suède veut confirmer

Dans la poule F, la Suède tentera de confirmer son net succès (5-1) obtenu face à la Tunisie 5-1 en ouverture. Mais la tâche des Scandinaves s'annonce plus compliquée: ils défieront les Pays-Bas dès 19h à Houston samedi. Les Suédois valideront leur ticket pour les 16es de finale en cas de victoire.

Les Oranje doivent quant à eux se relancer après leur nul concédé face au Japon. Des Nippons qui se retrouvent dans la même situation avant de se frotter à une Tunisie avide de revanche et désormais sous la férule de son nouveau coach Hervé Renard. Cette rencontre, programmée à Monterrey, débutera à 6h du matin heure suisse.

/ATS