Mondial des clubs: Dortmund qualifié pour les quarts de finale

Le Borussia Dortmund du gardien suisse Gregor Kobel s'est qualifié pour les quarts de finale du Mondial des clubs. A Atlanta, les Allemands ont battu Monterrey 2-1 grâce à un doublé de Guirassy.

Le BVB sera opposé au prochain tour au Real Madrid pour ce qui constituera un remake de la finale de la Ligue des champions 2024. Le Borussia est la cinquième équipe européenne à atteindre les quarts après le Real, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Chelsea. Palmeiras et Fluminense seront les deux clubs sud-américains en lice alors que les Saoudiens d'Al-Hilal constituent la surprise du plateau.

Manque de précision

Il s'en est fallu de pas grand-chose pour que Monterrey représente la confédération de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes) dans le dernier huit de la compétition tant les 'Rayados' ont chèrement vendu leur peau. Les Mexicains ont cruellement manqué de précision devant la cage allemande, malgré des occasions nettes. Tout le contraire de Dortmund, qui a moins eu d'opportunités, mais avec un but en plus à l'arrivée..

Le BVB le doit à son avant-centre Serhou Guirassy, sur sa lancée d'une saison remarquable. Il a marqué deux fois (14e/24e), à chaque fois après une collaboration avec l'ailier Karim Adeyemi. Guirassy a ensuite manqué deux occasions d'enfoncer le clou (31e/34e).

L'équipe mexicaine a commencé à solliciter Kobel, qui a mis son veto à plusieurs reprises. Au retour des vestiaires, l'attaquant German Berterame a redonné espoir aux siens en marquant d'une tête dans le petit filet après un corner (48e).

Kobel fait bonne garde

Après quoi, les joueurs de Dormtund ont tangué, surtout sur leur côté gauche, frôlant la noyade à plusieurs reprises. Heureusement pour eux, l'attaquant très remuant Jesus Corona a par deux fois échoué seul face au gardien (59e/64e). Monterrey a encore fait trembler la défense allemande quand son capitaine Sergio Ramos a placé une tête qui a frôlé le poteau.

Si habitué à faire basculer les matches à fort enjeu tout au long de sa carrière, avec le Real Madrid et la sélection espagnole, le vétéran de 39 ans ne réalisera pas son rêve de croiser la route des Merengues. Le Borussia, trop intermittent, devra quant à lui en faire un peu plus pour rallier les demi-finales samedi.

/ATS