Monteiro et quatre autres joueurs quittent la sélection

Murat Yakin a procédé à une première réduction de son cadre après quatre jours d'entraînement. Joël Monteiro, Bryan Okoh, Becir Omeragic, Ulisses Garcia et Aurèle Amenda quittent le camp dès ce jeudi.

'Il était clair dès le début que nous allions réduire l'effectif après ces premiers jours d'entraînement, a expliqué le sélectionneur dans un communiqué. Ulisses, Becir et Aurèle ont malheureusement été freinés dès le début par des problèmes musculaires. Joël revient lui aussi de blessure. Mais Bryan et Joël ont montré de bonnes choses lors des entraînements et seront des joueurs intéressants à l'avenir. La constellation actuelle et les réflexions stratégiques en vue de l'Euro font que d'autres joueurs ont la priorité.'

Vendredi, Granit Xhaka, Yvon Mvogo, Manuel Akanji, ainsi que les cinq joueurs sous contrat en Italie, Yann Sommer, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Michel Aebischer et Dan Ndoye, rejoindront comme prévu la sélection.

/ATS