Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Durement touchés par le drame de Crans-Montana, les jeunes du FC Lutry ont reçu la visite de ...
Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Durement touchés par le drame de Crans-Montana, les jeunes du FC Lutry ont reçu la visite de Murat Yakin lundi. Le sélectionneur de l'équipe de Suisse est venu leur donner un entraînement surprise.

La visite, mise en avant par 24 heures, n'avait pas été communiquée préalablement par l'Association suisse de football (ASF), ni par le FC Lutry. 'Nous voulions offrir un moment de bonheur aux équipes qui ont perdu des jeunes', a expliqué le porte-parole de l'ASF Adrian Arnold, contacté par Keystone-ATS.

La fédération a ainsi pris contact avec Stéphane Bise, le président du club de la banlieue lausannoise. Il a ensuite été décidé de rassembler les joueurs et les familles ce lundi soir, en leur réservant la surprise de la venue du sélectionneur, de son adjoint Davide Calla et de l'entraîneur des gardiens Patrick Foletti.

'Le sélectionneur a d'abord pris la parole pour exprimer toute sa solidarité envers le club et les personnes touchées par le drame. Il a également souhaité beaucoup de courage aux jeunes encore hospitalisés', a ajouté Adrian Arnold. Murat Yakin et ses adjoints ont ensuite animé l'entraînement des juniors A et B du club, devant de nombreux parents.

Le FC Lutry a été particulièrement touché par le drame de Crans-Montana, qui a fait 41 morts et 115 blessés dans la nuit du Nouvel An. De nombreux jeunes du clubs font partie des victimes.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lugano tombe de haut

Lugano tombe de haut

Football    Actualisé le 01.03.2026 - 18:41

Giacomo Koloto terrasse le Lausanne-Sport

Giacomo Koloto terrasse le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 01.03.2026 - 16:19

Super League: Lausanne-Sport veut renouer avec la victoire

Super League: Lausanne-Sport veut renouer avec la victoire

Football    Actualisé le 01.03.2026 - 04:03

Super League: un décevant derby du Rhône

Super League: un décevant derby du Rhône

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 22:25

Articles les plus lus

Bundesliga: le Bayern Munich se rapproche d'un 35e titre

Bundesliga: le Bayern Munich se rapproche d'un 35e titre

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 20:35

Super League: un décevant derby du Rhône

Super League: un décevant derby du Rhône

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 22:25

Super League: Lausanne-Sport veut renouer avec la victoire

Super League: Lausanne-Sport veut renouer avec la victoire

Football    Actualisé le 01.03.2026 - 04:03

Giacomo Koloto terrasse le Lausanne-Sport

Giacomo Koloto terrasse le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 01.03.2026 - 16:19

Super League: un dixième succès consécutif pour Thoune

Super League: un dixième succès consécutif pour Thoune

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 19:59

Bundesliga: le Bayern Munich se rapproche d'un 35e titre

Bundesliga: le Bayern Munich se rapproche d'un 35e titre

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 20:35

Super League: un décevant derby du Rhône

Super League: un décevant derby du Rhône

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 22:25

Super League: Lausanne-Sport veut renouer avec la victoire

Super League: Lausanne-Sport veut renouer avec la victoire

Football    Actualisé le 01.03.2026 - 04:03

Pertes de temps: des mesures prises par l'Ifab

Pertes de temps: des mesures prises par l'Ifab

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 15:49

Liga: Barcelone s'impose grâce à un Yamal en feu

Liga: Barcelone s'impose grâce à un Yamal en feu

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 18:23

Super League: un dixième succès consécutif pour Thoune

Super League: un dixième succès consécutif pour Thoune

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 19:59

Bundesliga: le Bayern Munich se rapproche d'un 35e titre

Bundesliga: le Bayern Munich se rapproche d'un 35e titre

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 20:35