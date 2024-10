Naples décroche une quatrième victoire de suite

Naples, leader du Championnat d'Italie, a souffert mais a arraché contre Lecce une quatrième victoire consécutive (1-0) samedi lors de la 9e journée de la Serie A.

Le capitaine Giovanni Di Lorenzo a donné la victoire à son équipe à la 73e en reprenant un ballon repoussé par le gardien de Lecce après une tête de Scott McTominay.

Grâce à sa septième victoire cette saison, le Napoli totalise 22 points et est assuré de rester en tête du championnat après cette 9e journée. Il peut même accroître son avance sur l'Inter (2e, 17 points) et la Juventus (3e, 16 points) si ses deux poursuivants devaient se neutraliser lors du 'derby d'Italie' dimanche à 18h00.

L'équipe d'Antonio Conte va être fixée rapidement sur ses ambitions, puisqu'elle va affronter tour à tour l'AC Milan mardi, l'Atalanta le 3 novembre et l'Inter à San Siro le 10 novembre.

Le Napoli n'avait plus remporté quatre matches consécutifs en championnat depuis janvier 2023. Lors de son impressionnante saison 2022/23 à l'issue de laquelle elle avait remporté son troisième 'scudetto', l'équipe alors entraînée par Luciano Spalletti avait signé huit victoires consécutives entre janvier et février 2023. Elle avait fait encore mieux entre septembre et décembre 2022 avec onze succès de suite qui avaient assommé la concurrence.

/ATS