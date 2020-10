Neuchâtel Xamax mise sur l'expérimenté Migjen Basha

Neuchâtel Xamax a engagé le milieu défensif Migjen Basha pour une saison. Le milieu défensif international albanais de 33 ans arrive en provenance de Melbourne.

Formé au Lausanne-Sport, Migjen Basha a passé une grande partie de sa carrière en Italie. Il a gravi les échelons pour s'imposer en Serie A (plus de 50 matches disputés sous les couleurs de Torino) et Serie B (plus de 200 rencontres avec Rimini, Frosinone, l'Atalanta Bergame, Torino, Côme et Bari).

En Suisse, outre le Lausanne-Sport (14 matches en Challenge League durant l'automne 2005), il a fait une pige au FC Lucerne (entre août 2015 à février 2016). Il a ensuite joué en Grèce à l'Aris Salonique puis tenté l'aventure australienne avec Melbourne (29 matches la saison dernière).

Basha était libre de tout engagement après son dernier match disputé le 12 août dernier. Son frère cadet, Vullnet, avait déjà porté les couleurs de Xamax en 2011.

