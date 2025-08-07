Neuf joueurs du PSG dont Dembélé dans la liste des 30 nommés

Neuf joueurs du PSG, dont Ousmane Dembélé, figurent dans la liste des 30 nommés pour le Ballon ...
Neuf joueurs du PSG dont Dembélé dans la liste des 30 nommés

Neuf joueurs du PSG dont Dembélé dans la liste des 30 nommés

Photo: KEYSTONE/AP/Pamela Smith

Neuf joueurs du PSG, dont Ousmane Dembélé, figurent dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'or, révélée jeudi. Le lauréat sera connu le 22 septembre.

Jamais un club n'avait eu autant de joueurs nommés que le PSG, auteur d'un quadruplé historique (Ligue des champions, Championnat de France, Coupe de France et Trophée des champions).

Dembélé, principal favori avec l'Espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal, est accompagné par ses coéquipiers Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz et Gianluigi Donnarumma.

Outre Yamal, 18 ans, le club catalan a trois autres nommés: Robert Lewandowski, Pedri et Raphinha.

Kylian Mbappé, meilleur buteur européen, figure pour la huitième fois dans la liste pour ce trophée qu'il n'a jamais remporté.

Il y aura d'ailleurs un nouveau Ballon d'or car les précédents lauréats (Rodri en 2024, Lionel Messi en 2023 et Karim Benzema en 2022) ne sont pas dans la liste.

La liste des 30 nommés:

Ousmane Dembélé (FRA/PSG), Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG), Jude Bellingham (ENG/Real Madrid), Désiré Doué (FRA/PSG), Denzel Dumfries (NED/Inter Milan), Serhou Guirassy (GUI/Dortmund), Erling Haaland (NOR/Manchester City), Viktor Gyökeres (SUE/Arsenal), Achraf Hakimi (MAR/PSG), Harry Kane (ENG/Bayern), Khvicha Kvaratskhelia (GEO/PSG), Robert Lewandowski (POL/Barça), Alexis Mac Allister (ARG/Liverpool), Lautaro Martinez (ARG/Inter Milan), Scott McTominay (SCO/Naples), Kylian Mbappé (FRA/Real Madrid), Nuno Mendes (POR/PSG), Joao Neves (POR/PSG), Pedri (ESP/Barça) Cole Palmer (ENG/Chelsea), Michael Olise (FRA/Bayern), Raphinha (BRE/Barça), Declan Rice (ENG/Arsenal), Fabian Ruiz (ESP/PSG), Virgil van Dijk (NED/ Liverpool), Vinicius (BRE/Real Madrid), Mohamed Salah (EGY/Liverpool), Florian Wirtz (GER/Liverpool), Vitinha (POR/PSG), Lamine Yamal (ESP/Barça)

/ATS
 

Actualités suivantes

Super League: trois matches de suspension pour Edimilson Fernandes

Super League: trois matches de suspension pour Edimilson Fernandes

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 12:35

Classement FIFA dames: la Suisse 24e, l'Espagne en tête

Classement FIFA dames: la Suisse 24e, l'Espagne en tête

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 11:15

La chute libre inarrêtable du FC Lugano

La chute libre inarrêtable du FC Lugano

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 04:33

Lausanne accueille Astana au 3e tour qualificatif

Lausanne accueille Astana au 3e tour qualificatif

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 04:17

Articles les plus lus

Servette défie Utrecht à Genève

Servette défie Utrecht à Genève

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 04:03

Lausanne accueille Astana au 3e tour qualificatif

Lausanne accueille Astana au 3e tour qualificatif

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 04:17

La chute libre inarrêtable du FC Lugano

La chute libre inarrêtable du FC Lugano

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 04:33

Classement FIFA dames: la Suisse 24e, l'Espagne en tête

Classement FIFA dames: la Suisse 24e, l'Espagne en tête

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 11:15

Super League: Shaqiri et le FCB trop forts pour les Young Boys

Super League: Shaqiri et le FCB trop forts pour les Young Boys

Football    Actualisé le 06.08.2025 - 22:29

Servette défie Utrecht à Genève

Servette défie Utrecht à Genève

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 04:03

Lausanne accueille Astana au 3e tour qualificatif

Lausanne accueille Astana au 3e tour qualificatif

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 04:17

La chute libre inarrêtable du FC Lugano

La chute libre inarrêtable du FC Lugano

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 04:33

L'AC Milan a engagé Ardon Jashari pour cinq ans

L'AC Milan a engagé Ardon Jashari pour cinq ans

Football    Actualisé le 06.08.2025 - 17:35

MLS: les Vancouver Whitecaps engagent Thomas Müller

MLS: les Vancouver Whitecaps engagent Thomas Müller

Football    Actualisé le 06.08.2025 - 19:33

Super League: Shaqiri et le FCB trop forts pour les Young Boys

Super League: Shaqiri et le FCB trop forts pour les Young Boys

Football    Actualisé le 06.08.2025 - 22:29

Servette défie Utrecht à Genève

Servette défie Utrecht à Genève

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 04:03