Newcastle: Schär espéré avant la fin de la saison

Newcastle espère que Fabian Schär pourra rejouer avant la fin de la saison. Le manager Eddie ...
Newcastle: Schär espéré avant la fin de la saison

Newcastle: Schär espéré avant la fin de la saison

Photo: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

Newcastle espère que Fabian Schär pourra rejouer avant la fin de la saison. Le manager Eddie Howe l'a déclaré en conférence de presse avant le match de FA Cup contre Bournemouth.

Schär (34 ans) s'est blessé à une cheville mercredi en Premier League contre Leeds. 'Ce n'est pas trop grave, ou plutôt pas aussi grave qu'initialement craint. Il y a une blessure, mais pas de fracture. On pense que le ligament est touché. Il va consulter un spécialiste ces prochains jours afin d'avoir des réponses définitives', a dit Eddie Howe.

'Pour le moment, nous sommes confiants sur le fait que Fabian pourra rejouer avant la fin de la saison', a-t-il encore ajouté. Ancien international suisse (86 sélections, 8 buts), Schär évolue à Newcastle depuis l'été 2018. Formé à Wil, il a ensuite joué à Bâle, Hoffenheim et Deportivo La Corogne avant de rejoindre les Magpies pour qui il a inscrit 22 buts en 239 apparitions.

/ATS
 

Actualités suivantes

Newcastle: Schär espéré avant la fin de la saison

Newcastle: Schär espéré avant la fin de la saison

Football    Actualisé le 09.01.2026 - 11:46

Manchester City engage Antoine Semenyo

Manchester City engage Antoine Semenyo

Football    Actualisé le 09.01.2026 - 10:30

Le FC Strasbourg recrute Ana-Maria Crnogorcevic

Le FC Strasbourg recrute Ana-Maria Crnogorcevic

Football    Actualisé le 08.01.2026 - 14:48

Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth

Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth

Football    Actualisé le 08.01.2026 - 08:28

Articles les plus lus

Blessé, Fabian Schär sort sur une civière

Blessé, Fabian Schär sort sur une civière

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 23:30

Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth

Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth

Football    Actualisé le 08.01.2026 - 08:28

Le FC Strasbourg recrute Ana-Maria Crnogorcevic

Le FC Strasbourg recrute Ana-Maria Crnogorcevic

Football    Actualisé le 08.01.2026 - 14:48

Manchester City engage Antoine Semenyo

Manchester City engage Antoine Semenyo

Football    Actualisé le 09.01.2026 - 10:30

Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples

Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 23:07

Blessé, Fabian Schär sort sur une civière

Blessé, Fabian Schär sort sur une civière

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 23:30

Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth

Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth

Football    Actualisé le 08.01.2026 - 08:28

Le FC Strasbourg recrute Ana-Maria Crnogorcevic

Le FC Strasbourg recrute Ana-Maria Crnogorcevic

Football    Actualisé le 08.01.2026 - 14:48

Kevin Keegan traité pour un cancer

Kevin Keegan traité pour un cancer

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 20:30

Le Barça détruit l'Athletic Bilbao et va en finale

Le Barça détruit l'Athletic Bilbao et va en finale

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 22:36

Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples

Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 23:07

Blessé, Fabian Schär sort sur une civière

Blessé, Fabian Schär sort sur une civière

Football    Actualisé le 07.01.2026 - 23:30