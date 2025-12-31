Neymar prolonge avec le Santos jusqu'à fin 2026

La star brésilienne Neymar est parvenue à un accord pour renouveler jusqu'à fin 2026 son contrat ...
Neymar prolonge avec le Santos jusqu'à fin 2026

Neymar prolonge avec le Santos jusqu'à fin 2026

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/GUILHERME DIONIZIO

La star brésilienne Neymar est parvenue à un accord pour renouveler jusqu'à fin 2026 son contrat avec le Santos FC, son club formateur. Une source proche des négociations l'a confirmé à l'AFP.

L'attaquant de 33 ans a vécu une saison difficile avec le Santos, qu'il a rejoint en début d'année, en raison de blessures à répétition. Mais il a joué un rôle-clé dans son maintien en première division.

Mercredi, l'ancien club de Pelé a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo énigmatique montrant une vue aérienne du stade Vila Belmiro avec la date du 31 décembre 2026, accompagnée du texte: 'L'heure approche', mais sans mentionner Neymar dont le contrat initial expire le 31 décembre à minuit.

Meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts, 2 de plus que Pelé), Neymar n'a pas joué en équipe nationale depuis plus de deux ans. Sa dernière rencontre sous le maillot du Brésil remonte au 17 octobre 2023, quand il avait subi une grave blessure au genou contre l'Uruguay.

L'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG n'a pas encore été appelé par le nouveau sélectionneur du Brésil, l'Italien Carlo Ancelotti, qui a pris en juin les rênes de l'équipe cinq fois championne du monde. 'Puisque nous parlons de Neymar, nous devons parler d'autres footballeurs. Nous devons penser au Brésil, qui peut être avec ou sans Neymar', a déclaré Ancelotti lors de sa dernière conférence de presse, début décembre, après le tirage au sort du Mondial 2026.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Côte d'Ivoire arrache la 1re place du groupe F

La Côte d'Ivoire arrache la 1re place du groupe F

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 22:19

Un sans-faute sans trembler pour l'Algérie

Un sans-faute sans trembler pour l'Algérie

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 19:20

Le Botafogo de Textor interdit de recrutement

Le Botafogo de Textor interdit de recrutement

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 17:17

Mbappé absent au moins trois semaines

Mbappé absent au moins trois semaines

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 15:10

Articles les plus lus

Premier League: Arsenal domine Aston Villa 4-0

Premier League: Arsenal domine Aston Villa 4-0

Football    Actualisé le 30.12.2025 - 23:18

Mbappé absent au moins trois semaines

Mbappé absent au moins trois semaines

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 15:10

Le Botafogo de Textor interdit de recrutement

Le Botafogo de Textor interdit de recrutement

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 17:17

Un sans-faute sans trembler pour l'Algérie

Un sans-faute sans trembler pour l'Algérie

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 19:20

La FIFA songe à adapter la règle du hors-jeu

La FIFA songe à adapter la règle du hors-jeu

Football    Actualisé le 30.12.2025 - 16:14

Premier League: Arsenal domine Aston Villa 4-0

Premier League: Arsenal domine Aston Villa 4-0

Football    Actualisé le 30.12.2025 - 23:18

Mbappé absent au moins trois semaines

Mbappé absent au moins trois semaines

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 15:10

Le Botafogo de Textor interdit de recrutement

Le Botafogo de Textor interdit de recrutement

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 17:17

CAN 2025: le Maroc facilement qualifié pour les 8es de finale

CAN 2025: le Maroc facilement qualifié pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 29.12.2025 - 22:06

Mondial: Infantino justifie le prix des places par la forte demande

Mondial: Infantino justifie le prix des places par la forte demande

Football    Actualisé le 30.12.2025 - 08:42

La FIFA songe à adapter la règle du hors-jeu

La FIFA songe à adapter la règle du hors-jeu

Football    Actualisé le 30.12.2025 - 16:14

Premier League: Arsenal domine Aston Villa 4-0

Premier League: Arsenal domine Aston Villa 4-0

Football    Actualisé le 30.12.2025 - 23:18