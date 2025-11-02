Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence

La star brésilienne Neymar a fait son retour sur les terrains avec Santos, samedi lors de la ...
Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence

Neymar rejoue avec Santos après un mois et demi d'absence

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/GUILHERME DIONIZIO

La star brésilienne Neymar a fait son retour sur les terrains avec Santos, samedi lors de la 31e journée du championnat du Brésil. L'attaquant s'était blessé il y a un mois et demi à la cuisse droite.

Neymar (33 ans), qui avait contracté une blessure au muscle fémoral de la cuisse droite lors d'un entraînement mi-septembre, est entré à la 67e minute contre Fortaleza (1-1). Il s'est distingué en tentant une feinte pour tromper le mur et le gardien adverses sur un coup franc. Alors qu'il allait frapper, il a interrompu sa course d'élan avant de tirer, mais sa tentative a été repoussée par le portier.

Après ce nul face à un concurrent direct pour le maintien, Santos, qui compte un match en retard, reste proche de la zone rouge, à deux points du premier relégable.

/ATS
 

Actualités suivantes

Seoane tout de suite dans le bain

Seoane tout de suite dans le bain

Football    Actualisé le 02.11.2025 - 04:03

Mbappé toujours plus haut

Mbappé toujours plus haut

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 23:07

Lausanne enfonce un peu plus le FCZ dans la crise

Lausanne enfonce un peu plus le FCZ dans la crise

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 22:39

Le Bayern poursuit sa série en corrigeant Leverkusen

Le Bayern poursuit sa série en corrigeant Leverkusen

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 20:31

Articles les plus lus

Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur

Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 20:05

Le Bayern poursuit sa série en corrigeant Leverkusen

Le Bayern poursuit sa série en corrigeant Leverkusen

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 20:31

Lausanne enfonce un peu plus le FCZ dans la crise

Lausanne enfonce un peu plus le FCZ dans la crise

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 22:39

Mbappé toujours plus haut

Mbappé toujours plus haut

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 23:07

Silvan Widmer buteur

Silvan Widmer buteur

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 17:47

Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur

Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 20:05

Le Bayern poursuit sa série en corrigeant Leverkusen

Le Bayern poursuit sa série en corrigeant Leverkusen

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 20:31

Lausanne enfonce un peu plus le FCZ dans la crise

Lausanne enfonce un peu plus le FCZ dans la crise

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 22:39

Sion chez le leader, Servette et le LS aussi en déplacement

Sion chez le leader, Servette et le LS aussi en déplacement

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 04:03

Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur du Genoa

Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur du Genoa

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 11:47

Silvan Widmer buteur

Silvan Widmer buteur

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 17:47

Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur

Sion et Servette s'inclinent à l'extérieur

Football    Actualisé le 01.11.2025 - 20:05