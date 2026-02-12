Nottingham se sépare de son entraîneur Sean Dyche

L'international suisse Dan Ndoye va découvrir un nouveau coach.

L'entraîneur de Nottingham Forest Sean Dyche a en effet été limogé mercredi après un match nul décevant contre Wolverhampton qui laisse les 'Tricky Trees' proches de la zone de relégation (17e place).

'Le Nottingham Forest Football Club confirme que Sean Dyche a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal', a déclaré le club dans un communiqué. 'Nous tenons à remercier Sean et son équipe pour leurs efforts pendant leur passage au club et leur souhaitons bonne chance pour l'avenir.'

Le match nul 0-0 à domicile contre Wolverhampton, dernier du classement, laisse Nottingham Forest avec seulement trois points d'avance sur West Ham (18e). Le propriétaire de Nottingham, Evangelos Marinakis, a déjà limogé cette saison deux autres entraîneurs: Nuno Espirito Santo en septembre, et Ange Postecoglou en octobre, après seulement un mois et neuf jours, dans la foulée d'une défaite contre Chelsea (3-0).

/ATS