Nouveau doublé pour Messi

La superstar argentine Lionel Messi a inscrit un nouveau doublé en MLS pour aider l'Inter Miami à renverser le New England Revolution (4-1) samedi à Foxborough.

Déjà auteur d'un doublé la semaine dernière face à Nashville, Messi (36 ans), meilleur buteur de la Ligue, comptabilise ainsi neuf buts en sept matches cette saison. Et l'Inter Miami reste en tête de la conférence Est.

Plus de 65'000 spectateurs étaient massés dans le Gillette Stadium, partagé par le Revolution avec la franchise de NFL des New England Patriots, pour assister à la démonstration de l'octuple Ballon d'Or. Messi a d'abord marqué le but égalisateur à la 32e minute avant de permettre à Miami de prendre l'avantage à la 68e. L'Argentin a également été impliqué dans les deux buts suivants de son équipe.

Privé de Xherdan Shaqiri, victime selon Le Matin d'une contusion à une cuisse la semaine dernière lors de la déroute face au Real Salt Lake, Chicago a par ailleurs dû se contenter d'un nul 0-0 face à Atlanta samedi. Le Fire n'a pas marqué le moindre but au cours de ses 282 dernières minutes de jeu, et n'a pas cadré le moindre tir samedi...

/ATS