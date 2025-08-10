Nouvelle fracture du péroné pour Isco

Le meneur de jeu du Betis Séville Isco Alarcon souffre d'une nouvelle fracture du péroné gauche ...
Le meneur de jeu du Betis Séville Isco Alarcon souffre d'une nouvelle fracture du péroné gauche, a annoncé dimanche le club andalou. Il devrait manquer plusieurs mois de compétition.

L'ex-joueur du Real Madrid, qui avait retrouvé la sélection espagnole à 33 ans en juin, s'est blessé au cours d'un match amical face à Malaga samedi. Les examens médicaux ont confirmé 'une nouvelle fracture sans déplacement du tiers moyen du péroné gauche'.

Isco avait déjà manqué plusieurs mois de compétition en 2024, pour la même blessure, avant de revenir à son meilleur niveau la saison dernière. Cette blessure est un coup dur pour le Betis.

