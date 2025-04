Nul enthousiasmant entre le Barça et l'Inter

Match incroyable à Barcelone pour la demi-finale aller de la Ligue des champions. Le Barça et l'Inter se sont quittés sur un nul 3-3.

Dans leur style inimitable et porté vers l'avant, les Catalans se sont fait piéger par un contre intériste juste après le coup d'envoi. Et après 30 secondes, c'est Marcus Thuram d'une splendide madjer qui a pu ouvrir le score.

Mieux encore, les Italiens ont pris deux longueurs d'avance à la 21e sur un corner parfaitement négocié et conclu par Dumfries d'un ciseau à bout portant. Seulement, on le sait, les Barcelonais ont la remontada dans le sang. Alors à la 24e, Lamine Yamal a prouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs du monde. Pour son 100e match avec le Barça, le champion d'Europe a offert un bijou au stade de Montjuic en plaçant une merveille de frappe enroulée hors de portée de Yann Sommer.

Après quelques belles parades, le portier helvétique n'a rien pu faire à la 38e au sortir d'une action d'école des Espagnols, avec Pedri à la baguette pour une passe à Raphinha, qui a remis une offrande à Ferran Torres pour le 2-2.

La pression mise par les joueurs de Hansi Flick a pourtant quelques ratés et l'Inter a su en profiter sur un nouveau corner et un deuxième but de Dumfries de l'épaule (64e). Mais les Catalans ont répondu dans la foulée grâce à une bombe de Raphinha qui a touché la transversale puis le dos de Sommer avant de rentrer.

Les Italiens croyaient bien avoir inscrit le 3-4, mais le but de Mkhitaryan a été annulé pour hors-jeu (75e). Sommer a eu lui le bonheur de voir sa transversale repousser une feuille morte de Lamine Yamal, décidément intenable.

Le retour aura lieu mardi prochain à Milan.

/ATS