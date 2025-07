Obsèques de Diogo Jota au Portugal

Proches, anonymes, fans et acteurs du monde du football ont rendu un dernier hommage à Diogo Jota. Le joueur de Liverpool est mort d'un accident de la route jeudi avec son frère.

Les obsèques ont eu lieu à Gondomar, près de Porto, où ils ont grandi. La cérémonie, célébrée par l'évêque de Porto dans l'église principale de la ville, a rassemblé plusieurs joueurs de l'équipe du Portugal, dont Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo Pereira ou Joao Felix, et le sélectionneur espagnol Roberto Martinez.

Le capitaine de Liverpool Virgil van Dijk était également là, apportant un ensemble de fleurs rouges en forme de maillot arborant le numéro 20 que portait le Portugais chez les Reds. La veille au soir, le défenseur néerlandais s'était déjà rendu, avec plusieurs de ses coéquipiers et leur entraîneur Arne Slot, à la chapelle ardente où était réunie la famille de l'attaquant et de son frère cadet, André Silva, qui jouait en deuxième division portugaise.

Le Premier ministre et le président portugais, l'agent de joueurs Jorge Mendes, le président du FC Porto et ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille André Villas-Boas, ainsi que le président de la Fédération portugaise étaient aussi présents. L'absence du capitaine de la Seleçao Cristiano Ronaldo a évidemment été remarquée, d'autant que la disparition précoce de Jota à l'âge de 28 ans a suscité une vive émotion dans le milieu sportif et au-delà.

Hommage d'Oasis

Depuis Cardiff, au Pays de Galles, le groupe emblématique Oasis a dédié à Diogo Jota la chanson 'Live Forever' lors d'un concert qui a marqué leur retour sur scène après 16 ans d'absence.

A Liverpool, près du stade d'Anfield où un registre de condoléances a été ouvert, de nombreux supporters ont déposé des gerbes de fleurs, des ballons de baudruche en forme de coeur et des écharpes avec la mention 'Repose en paix Diogo Jota'.

En réaction au drame, le club a décidé de repousser la reprise de l'entraînement. Prévue vendredi avec une première vague de tests physiques, la rentrée des joueurs a été décalée à lundi.

/ATS