« On n'en a pas fait assez », regrette Mbappé

'On n'a pas fait assez pour aller en finale', a regretté le capitaine de la France Kylian Mbappé après la défaite contre l'Espagne (2-1). Il considère qu'il n'a pas fait 'un bon Euro'.

'Ils ont mieux joué que nous, ils ont mérité d'aller en finale et nous, on rentre à la maison', a dit la star des Bleus après la demi-finale. À titre personnel, 'j'avais l'ambition d'être champion d'Europe, j'avais l'ambition de faire un bon Euro. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. C'est une déception', a-t-il ajouté.

Mbappé a notamment regretté sa balle de 2-2 manquée à la 86e minute. 'Bradley (Barcola) fait un super travail', a-t-il raconté. 'Il me la donne. Je fixe le défenseur, je rentre bien. Après, je pense que je dois marquer. Au minimum, cadrer. Ça va au-dessus. C'est la dure réalité du football. C'est 2-1 et c'est la maison'.

Le no 10 des Bleus avait décidé d'enlever le masque qu'il portait depuis trois rencontres pour protéger son nez cassé. 'J'en avais marre. Je ne voyais pas bien avec. J'ai parlé avec le docteur, il m'a dit de prendre la décision comme un homme. Et voilà, j'ai joué sans et je ne regrette pas', a dit 'Kyk's'.

'Il faut rentrer, aller en vacances. Je vais bien me reposer', a-t-il conclu. 'Je pense que j'en ai besoin, pour revenir frais à la reprise et faire une grosse préparation' avec le Real Madrid, son nouveau club.

/ATS