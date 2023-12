On saura si le rêve est possible

Quart de finaliste de la dernière édition, la Suisse saura ce soir si le rêve d'un été enchanté en Allemagne lors de la phase finale de l'Euro 2024 est possible.

Le tirage au sort qui sera effectué à Hambourg à partir de 18h désignera les trois premiers adversaires de la formation de Murat Yakin. En espérant qu'il y en ait au moins un quatrième...

'Pire' équipe parmi les vingt qualifiées directement par le biais du tour préliminaire, la Suisse figure logiquement dans le chapeau 4 avec l'Italie, la Serbie et les trois formations qui sortiront des barrages du printemps. Le sort peut lui réserver un 'groupe de la mort' avec la France, le Danemark et les Pays-Bas. Il peut, en revanche, l'épargner avec un groupe dans lequel elle serait opposée à la Belgique, à l'Albanie et à la Slovénie.

On rappellera que seules huit des vingt-quatre équipes en lice dans cette phase finale ne passeront pas le cut du premier tour. Et que la Suisse n'avait été repêchée il y a trois ans qu'au titre de meilleure troisième avant d'éliminer la France en huitième de finale.

Tout est donc possible pour Murat Yakin et ses joueurs comme affronter l'Allemagne lors du match d'ouverture du 14 juin à Munich. Tel ainsi le souhait de Xherdan Shaqiri. En ce qui concerne le lieu des matches, l'ASF a une préférence pour la zone Sud (Francfort, Stuttgart et Munich) en raison de la proximité de la frontière. Mais la Suisse pourrait également évoluer dans la zone Ouest (Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Cologne et Francfort) ou dans la zone Nord (Hambourg, Berlin et Leipzig).

L'ASF a pris une option sur un camp de base dans les trois régions. Dimanche, une délégation de l'Association visitera le camp de la zone où l'équipe devra évoluer pour confirmer le choix initial. Le résultat du tirage au sort lui permettra par ailleurs de cibler les deux équipes qu'elle sera appelée à rencontrer lors des matches amicaux du mois de mars. Une rencontre devrait se dérouler en Suisse, une autre à l'extérieur.

/ATS