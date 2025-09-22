Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

L'attaquant du PSG Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or lundi lors de la cérémonie organisée ...
Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

Photo: KEYSTONE/EPA/Mohammed Badra

L'attaquant du PSG Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or lundi lors de la cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. Il est devenu le 6e Français à recevoir la récompense suprême.

Ses 35 buts et 16 passes décisives et la victoire du PSG en Ligue des champions, en championnat et en coupe nationale en avaient fait le favori au Ballon d'Or, devant le Barcelonais Lamine Yamal.

Le nom d'Ousmane Dembélé a été prononcé par l'ancien Parisien Ronaldinho en fin de soirée, sous les vivats d'une grande partie de la salle qui avait scandé son nom dans les minutes précédentes.

'Merci, je n'ai vraiment pas de mots, ça a été une saison incroyable avec le PSG, je remercie le PSG qui est venu me chercher en 2023', a déclaré Ousmane Dembélé, qui n'a pu retenir ses larmes lors de son discours de remerciements, également adressés à son l'entraîneur Luis Enrique, 'comme un papa pour moi'.

'On a pratiquement tout remporté', 'ce trophée individuel c'est vraiment le collectif qui l'a gagné', a-t-il ajouté. 'Le Ballon d'Or n'a pas été un objectif dans ma carrière, mais j'ai travaillé pour l'équipe pour gagner la Ligue des champions'.

Ousmane Dembélé a vécu une véritable transformation, en quelques mois. Lui qui était connu pour ses dribbles virevoltants mais aussi ses maladresses face au but s'est mué en finisseur. Et sous la houlette de son entraîneur Luis Enrique, il a encore augmenté son influence dans le jeu, se permettant régulièrement de décrocher vers le milieu de terrain pour aider à construire.

Il succède à l'Espagnol Rodri. Le précédent Ballon d'Or français remonte à seulement trois ans avec Karim Benzema.

Le PSG accapare le classement avec cinq joueurs dans le top 10: outre Dembélé, Vitinha (3e), Achraf Hakimi (6e), Gianluigi Donnarumma (9e) et Nuno Mendes (10e). Et Khvicha Kvaratskhelia est 12e, Désiré Doué 14e, Joao Neves 19e, Ruiz 25e.

Le PSG a d'ailleurs été désigné meilleur club de la saison. Le président Nasser Al-Khelaïfi est venu recevoir le trophée sur scène.

Le trophée Gerd Müller de meilleur buteur de la saison a été attribué à Viktor Gyökeres, passé cet été du Sporting à Arsenal, et à la Barcelonaise Ewa Pajor.

Quant à Kylian Mbappé, il est 7e du classement Ballon d'Or.

/ATS
 

Actualités suivantes

Naples poursuit son sans-faute

Naples poursuit son sans-faute

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 23:09

Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune

Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 22:11

Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le PSG

Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le PSG

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 22:05

Le point sur le football féminin en Suisse et à l'étranger

Le point sur le football féminin en Suisse et à l'étranger

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 10:53

Articles les plus lus

Ballon d'Or: le Parisien Ousmane Dembélé en grand favori

Ballon d'Or: le Parisien Ousmane Dembélé en grand favori

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 04:33

Le point sur le football féminin en Suisse et à l'étranger

Le point sur le football féminin en Suisse et à l'étranger

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 10:53

Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le PSG

Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le PSG

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 22:05

Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune

Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 22:11

Coupe de Suisse: mission accomplie pour le Lausanne-Sport

Coupe de Suisse: mission accomplie pour le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 16:11

Coupe de Suisse: le FC Zurich sorti aux tirs au but

Coupe de Suisse: le FC Zurich sorti aux tirs au but

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 18:23

8es de finale de la Coupe: Sion ira à Aarau, Yverdon recevra le LS

8es de finale de la Coupe: Sion ira à Aarau, Yverdon recevra le LS

Football    Actualisé le 21.09.2025 - 20:39

Ballon d'Or: le Parisien Ousmane Dembélé en grand favori

Ballon d'Or: le Parisien Ousmane Dembélé en grand favori

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 04:33