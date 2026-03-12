PL: Dowman sauve Arsenal à 16 ans, Chelsea doute avant le PSG

Arsenal a attendu la toute fin pour battre Everton (2-0). Le leader de Premier League a pu ...
PL: Dowman sauve Arsenal à 16 ans, Chelsea doute avant le PSG

PL: Dowman sauve Arsenal à 16 ans, Chelsea doute avant le PSG

Photo: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Arsenal a attendu la toute fin pour battre Everton (2-0). Le leader de Premier League a pu compter sur Max Dowman, devenu samedi à 16 ans et 73 jours le plus jeune buteur de l'histoire du championnat.

Longtemps malmené par les Toffees, Arsenal a décroché dans les derniers instants un succès qui gardera à coup sûr une place spéciale dans le livre de souvenirs de la saison en cas de titre. Viktor Gyökeres (89e) et surtout Dowman (90e+7) ont fait chavirer les supporters des Gunners, habitués à voir leur équipe préférée se liquéfier aux moments chauds ces dernières saisons.

Dowman, enfant du club, a fait basculer la rencontre après son entrée à la 74e minute à la place de Martin Zubimendi. Il a réalisé le centre qui a conduit au but de Gyökeres, avant de marquer le 2-0 dans une cage vide, à la conclusion d'une contre-attaque.

Les hommes de Mikel Arteta comptent désormais neuf points d'avance sur leur poursuivant Manchester City, tenu en échec 1-1 à West Ham dans la soirée. Les joueurs au canon enchaînent mardi par la réception du Bayer Leverkusen en 8e de finale retour de Ligue des champions, après avoir concédé le nul en Allemagne (1-1).

Chelsea se saborde encore

Encore sonné par sa défaite spectaculaire contre le Paris SG (5-2), mercredi en Ligue des champions, Chelsea n'a pas bien préparé son match retour, dans trois jours. Les Blues ont fléchi à domicile contre Newcastle (1-0).

Cette défaite fragilise la position des Londoniens (5e, 48 pts) dans la course pour les places qualificatives pour la prochaine C1. Ils pourraient être doublés dimanche par Liverpool (6e, 48 pts) qui reçoit Tottenham.

/ATS
 

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