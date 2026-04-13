PL: Noah Okafor voit double face à Manchester United

Leeds s'est imposé 2-1 face à Manchester United lors de la 32e journée de Premier League grâce ...
PL: Noah Okafor voit double face à Manchester United

PL: Noah Okafor voit double face à Manchester United

Photo: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

Leeds s'est imposé 2-1 face à Manchester United lors de la 32e journée de Premier League grâce à Noah Okafor. L'international suisse des Whites a inscrit un doublé en 1re période.

Laissé au repos lors du dernier rassemblement de l'équipe de Suisse fin mars à cause d'une légère blessure, l'attaquant a fait état de son talent face à la formation qui occupe la troisième place du classement. A Old Trafford, le Bâlois de 25 ans a ouvert la marque dès la 5e en reprenant un centre de Jayden Bogle.

Pour sa 6e réussite de la saison, Okafor a récidivé à la 29e d'un tir puissant juste en dehors de la surface de réparation, légèrement dévié par le défenseur central mancunien Leny Yoro. Il s'agit du premier doublé inscrit par le Suisse depuis son arrivée à Leeds en août 2025. Réduits à 10 dès la 56e, les hommes de Michael Carrick ont réduit la marque par Casemiro à la 69e, qui a inscrit de la tête le 2-1.

Grâce à cette victoire, Leeds (15e) compte six points d'avance sur le premier relégable Tottenham, 18e avec 30 points. En face, cette défaite laisse ManU à 15 unités du leader Arsenal, alors qu'il ne reste que six matches à disputer en Premier League.

/ATS
 

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