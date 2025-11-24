PL: Réduit à 10, Everton s'impose face à Manchester United

Everton a joué un bien mauvais coup à Manchester United lors du dernier match de la 12e journée ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

Everton a joué un bien mauvais coup à Manchester United lors du dernier match de la 12e journée de Premier League. Réduits à 10, les visiteurs se sont imposé 1-0 à Old Trafford.

L'expulsion de Gueye pour une altercation avec son propre coéquipier Keane à la 13e laissait présager le pire pour Everton. Pourtant, Dewsbury-Hall a trouvé la faille d'une frappe puissante à la 29e.

Malgré la possession de balle, les hommes de Ruben Amorim ne sont pas parvenus à tromper le portier d'Everton Pickford et à recoller au score. Il s'agit de la 3e rencontre d'affilée des Red Devils sans victoire, après les matches nuls face à Nottingham Forest et Tottenham.

Au classement, cette victoire permet à Everton de remonter à 18 points, le même total provisoire que les Mancuniens ainsi que de Liverpool et de Tottenham après 12 journées. Avec ses 23 points, l'actuel deuxième, Chelsea, n'est qu'à cinq points de la douzième place des Reds.

/ATS
 

