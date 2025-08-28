PSG-Barça, Real Madrid-City et Arsenal-Bayern en C1

PSG-Barça, Real Madrid-Manchester City, Inter Milan-Liverpool et Arsenal-Bayern Munich: le tirage au sort de la phase de ligue, qui s'est tenu jeudi à Monaco a réservé plusieurs grosses affiches.

Trente-six équipes vont disputer huit matches de ligue chacune pour espérer se hisser parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale ou, à défaut, pour les barrages (top 24). Le Real Madrid affrontera aussi Liverpool et le Bayern affrontera Chelsea et le PSG, entre autres gros rendez-vous d'ici la fin janvier.

Dans le camp suisse, le duel prévu entre l'Inter Milan de Yann Sommer et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel sera intéressant à suivre.

Finale à 18h00

Les matches de la phase de ligue auront lieu entre le 16 septembre et le 28 janvier. Les dates exactes des matches seront connues au plus tard samedi.

L'UEFA a également annoncé jeudi que la finale, qui aura lieu le 30 mai à Budapest se tiendra trois heures plus tôt que d'habitude. Le coup d'envoi sera donné à 18h00, contre 21h00 précédemment.

