Paris piégé au Parc des Princes

La fin de saison risque d'être bien longue pour le Paris St. Germain. Onze jours après son élimination en Ligue des Champions, le PSG a bu la tasse contre Rennes.

Dans son fief du Parc des Princes, le leader de la Ligue 1 s'est incliné 2-0 devant les Bretons sur des réussites de Karl Toko Ekambi et d'Arnaud Kalimuendo, l'un de ses anciens pensionnaires du centre de formation.

Il s'agit de sa quatrième défaite en championnat, la quatrième de l'année et la deuxième contre Rennes. Une fois de plus, les éclairs de Kylian Mbappé et de Lionel Messi n'ont pas pu masquer l'absence d'un véritable jeu collectif.

/ATS