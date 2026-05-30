Paris reste sur le toit de l'Europe

Le Paris Saint-Germain est toujours le roi du football européen. Tenants du titre, les Parisiens ...
Paris reste sur le toit de l'Europe

Paris reste sur le toit de l'Europe

Photo: KEYSTONE/AP/Armin Durgut

Le Paris Saint-Germain est toujours le roi du football européen. Tenants du titre, les Parisiens se sont offert une deuxième Ligue des champions en battant Arsenal (1-1 ap, 4-3 aux tirs au but).

Paris reste sur le toit de l'Europe! Les hommes de Luis Enrique ont renversé Arsenal, nouveau champion d'Angleterre, pour décrocher la deuxième C1 de l'histoire du club.

Tout n'avait pourtant pas commencé de la meilleure des manières pour les Parisiens. Kai Havertz, préféré à Viktor Gyökeres en pointe de l'attaque, a ouvert le score après six minutes de jeu seulement, battant Matvei Safonov au premier poteau d’un tir puissant sous la barre.

Pour Arsenal, ce scénario avait d'abord tout du rêve. Depuis 2014 et la victoire du Real Madrid contre l’Atlético, l’équipe ayant ouvert le score en finale de la Ligue des champions s’était toujours imposée. Face à la solidité défensive des Londoniens, la mission parisienne s’annonçait donc particulièrement difficile.

Mais après de longues minutes passées à défendre leur surface, les hommes de Mikel Arteta ont fini par craquer. Le jeune latéral droit Christhian Mosquera (21 ans), qui avait la lourde tâche de contenir Khvicha Kvaratskhelia, a concédé un pénalty obtenu par le Géorgien et transformé par Ousmane Dembélé (65e).

Aucune des deux équipes n'a ensuite su refaire la différence. Après des prolongations stériles, la séance de tirs au but a vu Eberechi Eze manquer complètement sa tentative et David Raya détourner celle de Nuno Mendes. C'est finalement lors de la dixième et dernière tentative que tout s'est joué, lorsque Gabriel a envoyé le ballon dans les tribunes, offrant au PSG un deuxième titre consécutif dans la compétition.

/ATS
 

Actualités suivantes

Face à la Jordanie, Yakin s'attend à un adversaire au « bloc bas »

Face à la Jordanie, Yakin s'attend à un adversaire au « bloc bas »

Football    Actualisé le 30.05.2026 - 15:34

Premier League: Liverpool se sépare de l'entraîneur Arne Slot

Premier League: Liverpool se sépare de l'entraîneur Arne Slot

Football    Actualisé le 30.05.2026 - 14:23

Mondial 2026, groupe B: Le Canada avec Davies et David

Mondial 2026, groupe B: Le Canada avec Davies et David

Football    Actualisé le 30.05.2026 - 09:17

Ldc: Le PSG veut étendre son règne européen contre Arsenal

Ldc: Le PSG veut étendre son règne européen contre Arsenal

Football    Actualisé le 30.05.2026 - 05:03

Articles les plus lus

Servette Chênois: une saison parfaite

Servette Chênois: une saison parfaite

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 21:07

Ldc: Le PSG veut étendre son règne européen contre Arsenal

Ldc: Le PSG veut étendre son règne européen contre Arsenal

Football    Actualisé le 30.05.2026 - 05:03

Mondial 2026, groupe B: Le Canada avec Davies et David

Mondial 2026, groupe B: Le Canada avec Davies et David

Football    Actualisé le 30.05.2026 - 09:17

Premier League: Liverpool se sépare de l'entraîneur Arne Slot

Premier League: Liverpool se sépare de l'entraîneur Arne Slot

Football    Actualisé le 30.05.2026 - 14:23

Peter Schepull s'est éteint à 61 ans

Peter Schepull s'est éteint à 61 ans

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 20:11

Servette Chênois: une saison parfaite

Servette Chênois: une saison parfaite

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 21:07

Ldc: Le PSG veut étendre son règne européen contre Arsenal

Ldc: Le PSG veut étendre son règne européen contre Arsenal

Football    Actualisé le 30.05.2026 - 05:03

Mondial 2026, groupe B: Le Canada avec Davies et David

Mondial 2026, groupe B: Le Canada avec Davies et David

Football    Actualisé le 30.05.2026 - 09:17

Servette Chênois à 90 minutes du titre en Women's Super League

Servette Chênois à 90 minutes du titre en Women's Super League

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 05:03

Cdm 2026: Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

Cdm 2026: Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 08:17

Peter Schepull s'est éteint à 61 ans

Peter Schepull s'est éteint à 61 ans

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 20:11

Servette Chênois: une saison parfaite

Servette Chênois: une saison parfaite

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 21:07