Le Paris Saint-Germain est toujours le roi du football européen. Tenants du titre, les Parisiens se sont offert une deuxième Ligue des champions en battant Arsenal (1-1 ap, 4-3 aux tirs au but).

Paris reste sur le toit de l'Europe! Les hommes de Luis Enrique ont renversé Arsenal, nouveau champion d'Angleterre, pour décrocher la deuxième C1 de l'histoire du club.

Tout n'avait pourtant pas commencé de la meilleure des manières pour les Parisiens. Kai Havertz, préféré à Viktor Gyökeres en pointe de l'attaque, a ouvert le score après six minutes de jeu seulement, battant Matvei Safonov au premier poteau d’un tir puissant sous la barre.

Pour Arsenal, ce scénario avait d'abord tout du rêve. Depuis 2014 et la victoire du Real Madrid contre l’Atlético, l’équipe ayant ouvert le score en finale de la Ligue des champions s’était toujours imposée. Face à la solidité défensive des Londoniens, la mission parisienne s’annonçait donc particulièrement difficile.

Mais après de longues minutes passées à défendre leur surface, les hommes de Mikel Arteta ont fini par craquer. Le jeune latéral droit Christhian Mosquera (21 ans), qui avait la lourde tâche de contenir Khvicha Kvaratskhelia, a concédé un pénalty obtenu par le Géorgien et transformé par Ousmane Dembélé (65e).

Aucune des deux équipes n'a ensuite su refaire la différence. Après des prolongations stériles, la séance de tirs au but a vu Eberechi Eze manquer complètement sa tentative et David Raya détourner celle de Nuno Mendes. C'est finalement lors de la dixième et dernière tentative que tout s'est joué, lorsque Gabriel a envoyé le ballon dans les tribunes, offrant au PSG un deuxième titre consécutif dans la compétition.

/ATS