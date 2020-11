Paris s'envole

Après sa désillusion européenne, Paris s'est rassuré en remportant une 8e victoire d'affilée en L1. Les Parisiens se sont imposés 3-0 contre Rennes lors de la 10e journée.

Le PSG (1er, 24 pts) compte désormais cinq points d'avance sur Lille, qui ira dimanche à Brest. La victoire des Parisiens fait aussi les affaires de Marseille (4e), qui colle Rennes aux portes du podium avec 18 points après sa victoire sans relief 1-0 vendredi à Strasbourg, en ouverture de la journée.

Trois jours après sa défaite en Ligue des champions à Leipzig (2-1), Paris s'offre de l'air sur la scène nationale avant la trêve internationale. De quoi aborder avec plus de confiance la phase retour décisive en C1, qui commencera le 24 novembre avec la réception du RB Leipzig.

Les buts ont été l'oeuvre de Moise Kean et d'Angel Di Maria par deux fois. Paris, qui devait déjà se passer de ses stars Neymar et Kylian Mbappé, mais aussi de Mauro Icardi, Marco Verratti ou Pablo Sarabia, a encore vu deux de ses joueurs sortir sur blessure: Thilo Kehrer et Idrissa Gueye. Sans compter Kean qui boitillait en laissant sa place à Danilo Pereira à l'heure de jeu.

/ATS