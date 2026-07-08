Parmelin salue un résultat « historique, 1ère étape vers la finale »

Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est enthousiasmé du succès de la Suisse face ...
Parmelin salue un résultat « historique, 1ère étape vers la finale »

Parmelin salue un résultat

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est enthousiasmé du succès de la Suisse face à la Colombie en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Depuis Mexico, il a salué un 'résultat historique, première étape vers la finale'.

Le chef du Département de l'économie, qui achève une tournée qui l'a mené aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, a adressé ses félicitations 'à toute l'équipe, à tout le staff pour ce résultat historique', dans une courte vidéo postée sur le réseau social X.

Le Vaudois a également partagé des photos et des vidéos de l'explosion de joie de la délégation suisse au Mexique, au moment du penalty décisif de Ruben Vargas. Les représentants suisses portaient des casquettes rouges, et le conseiller fédéral une écharpe rouge et blanche.

Le ministre des sports Martin Pfister a lui aussi exprimé sa joie, toujours sur X: 'La Nati écrit une page de l’histoire du sport suisse! Pour la première fois depuis la Coupe du monde à domicile de 1954, la Suisse se qualifie à nouveau pour les quarts de finale de la Coupe du monde. C’est incroyable! L’équipe enthousiasme tout le pays et sert de modèle à la prochaine génération de sportifs. Bravo!', a écrit le Zougois.

/ATS
 

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