Pas de licence pour Bellinzone

Lanterne rouge de Challenge League (ChL), Bellinzone n'a pas obtenu de licence en 1re instance pour continuer à évoluer à ce niveau la saison prochaine.

Les 21 autres clubs de Super League et de ChL ont en revanche reçu leur sésame.

La Swiss Football League (SFL) avance lundi des raisons financières pour expliquer son refus concernant Bellinzone. Le club tessinois avait déjà été menacé en décembre dernier de se voir retirer sa licence pour la saison en cours, faute d'avoir transmis les documents requis. L'instance de recours lui avait cependant permis de poursuivre l'exercice.

La SFL a bouclé l'examen de 26 dossiers. En plus des 22 formations des deux premières divisions, les clubs de Promotion League de Kriens, Brühl et Bienne ont également transmis le leur en vue d'une éventuelle promotion. Schaffhouse, finalement, a retiré sa candidature.

/ATS