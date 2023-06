Patrick Rahmen: « Il faut savourer »

Au lendemain du miracle de Cluj, cette qualification pour les quarts de finale de l'Euro M21, Patrick Rahmen entendait rendre hommage à la Norvège. 'Une équipe bien plus forte qu'on peut le croire'.

Victorieux 1-0 de l'Italie, les Scandinaves ont offert à la Suisse son billet pour les quarts de finale malgré un bilan d'une victoire contre deux défaites.

'Nous savions que ce groupe était très relevé, dit-il. Il y avait la France et l'Italie qui sont deux grandes nations du football, explique-t-il. Et puis la Norvège que le grand public sous-estime sans doute. Pour notre part, nous avons très vite mesuré sa forces. Le staff et les joueurs en étaient pleinement conscients.' Mais de là à miser leur deuxième pilier sur une victoire 1-0 de la Norvège, le seul résultat qui qualifiait la Suisse grâce au jeu des confrontations directes indépendamment du résultat contre le France, il y avait un pas que personne n'a osé franchir.

'Le premier but était cette qualification pour les quarts de finale. Il a été atteint, dans la difficulté c'est vrai, poursuit le sélectionneur de l'équipe de Suisse. Il faut savourer ce résultat. De grandes équipes sont restées sur le quai.' Le futur entraîneur de Winterthour songe à l'Allemagne, bien sûr, mais aussi aux Pays-Bas, à la Belgique et à la Croatie.

Place désormais au quart de finale contre l'Espagne samedi à Bucarest. Les Suisses ont quitté Cluj pour la capitale ce jeudi. Patrick Rahmen n'aura qu'un jour pour préparer ce défi contre la Roja. Un succès assurera à la Suisse son billet pour les Jeux de Paris 2024 si la France bat l'Ukraine dimanche. Une défaite, en revanche, ternirait le bilan de cette campagne. Ne gagner qu'un seul match sur quatre n'entre pas vraiment dans les standards d'une sélection qui se veut comme la plus forte de l'histoire...

/ATS