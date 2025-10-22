Patrick Rahmen de retour à Winterthour

Patrick Rahmen fait son retour à Winterthour, a annoncé le club zurichois mercredi. Le Bâlois ...
Patrick Rahmen de retour à Winterthour

Patrick Rahmen de retour à Winterthour

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Patrick Rahmen fait son retour à Winterthour, a annoncé le club zurichois mercredi. Le Bâlois succède à Uli Forte, limogé lundi par la lanterne rouge de Super League.

Le technicien de 56 ans avait mené Winterthour à la 6e place lors de la saison 2023/24 en déjouant de nombreux pronostics, avant d'être embauché par les Young Boys. Mais son expérience dans la capitale n'a pas duré et il avait été renvoyé il y a un peu plus d'un an, le 8 octobre 2024, après un début de saison calamiteux et malgré une qualification pour la Ligue des champions.

Patrick Rahmen, qui a notamment entraîné Aarau (2018-20), Bâle (2021-22) et l'équipe de Suisse M21 (2022-23), était depuis à la recherche d'un nouveau poste. Il tentera de relancer une équipe de Winterthour en grande difficulté, qui n'a récolté que 2 points en 9 matches de Super League.

/ATS
 

