L'ancien international français Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur du Genoa. Le club du gardien suisse Benjamin Siegrist, 20e et dernier du Championnat d'Italie, l'a annoncé samedi.

'Le Genoa annonce que Patrick Vieira n'est plus en charge de son équipe première', a indiqué dans un bref communiqué le club de Gênes que Vieira (49 ans), avait rejoint en mars dernier.

Depuis le coup d'envoi de la saison, le Genoa n'a empoché que trois points en neuf matches (trois nuls et six défaites), soit le plus mauvais début de saison de son histoire. Vieira était en sursis depuis la défaite de son équipe à domicile contre la Cremonese (2-0) mercredi.

Vendredi, le Genoa avait licencié son directeur sportif et son remplaçant s'était entretenu avec l'ancien joueur d'Arsenal pour le confirmer dans ses fonctions. Mais selon la presse italienne, Vieira et ses dirigeants se sont entretenus de nouveau samedi matin et ont décidé de mettre un terme à leur collaboration.

Le technicien français sera remplacé à titre provisoire par Roberto Murgita et Mimmo Criscito, ancien joueur emblématique du club, actuellement à la tête des moins de 17 ans, pour le prochain match du Genoa lundi à Sassuolo, en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur.

