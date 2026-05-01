Peter Zeidler nouvel entraîneur de Grasshopper

Peter Zeidler est le nouvel entraîneur de Grasshopper, a annoncé vendredi le club zurichois. Le technicien allemand rebondit vite, deux semaines après avoir été démis de ses fonctions à Lausanne.

Il va succéder à l'intérimaire Gernot Messner, qui avait pris le relais sur le banc des Sauterelles après le licenciement de Gerald Scheiblehner le 16 mars. Sa première mission sera d'assurer le maintien du club, qui se dirige tout droit vers un nouveau barrage contre le deuxième de Challenge League.

Mais comme le souligne Grasshopper dans son communiqué, le nouveau contrat de Peter Zeidler 'est valable quelle que soit la division dans laquelle évolue le club'. Cela signifie que l'ancien homme fort de Saint-Gall restera en poste même si GC est relégué en deuxième division.

Le coach allemand prendra ses fonctions lundi après le match contre Servette (dimanche à 16h30). Il aura ensuite trois matches pour tenter de revenir sur le FC Zurich, qui compte pour l'instant sept points d'avance, ou pour préparer le barrage de promotion-relégation.

/ATS