Pia Sundhage quitte son poste de sélectionneuse

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Pia Sundhage ne prolongera pas l'aventure avec l'équipe de Suisse féminine. La coach suédoise de 65 ans quitte son poste avec effet immédiat, a annoncé l'ASF lundi dans un communiqué.

Les deux victoires contre le Canada (1-0) et l'Ecosse (4-3) la semaine dernière n'ont donc pas suffi à convaincre la fédération nationale. Le contrat de Sundhage, qui expirait à la fin de l'année, ne sera pas renouvelé.

La Scandinave, qui a mené la Suisse à une qualification historique pour les quarts de finale de l'Euro à domicile cet été, était partante pour une nouvelle campagne jusqu'à la Coupe du monde 2027. Avec une seule condition: pouvoir compter sur une assistante à temps plein.

Comme l'explique l'ASF, Pia Sundhage a été informée de cette décision à Stockholm. Les deux parties ont ensuite convenu d'une résiliation de contrat, puisque la Suédoise devait encore diriger l'équipe de Suisse lors de la dernière fenêtre internationale de l'année fin novembre.

/ATS
 

