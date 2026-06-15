Pierre Sage nommé coach de Crystal Palace

Pierre Sage a été nommé coach de Crystal Palace, ont annoncé les deux clubs lundi. L'entraîneur français a mené Lens à la 2e place du championnat 2025/26 et à la victoire en Coupe de France.

'Nous sommes ravis de confirmer la désignation de Pierre Sage en tant que manager', a écrit le club londonien sur son compte X. Sage, âgé de 47 ans, quitte donc le club Sang et Or un an seulement après son arrivée dans le Pas-de-Calais.

Pierre Sage a signé un contrat de trois ans, a précisé le club londonien. Il doit néanmoins encore obtenir son permis de travail, est-il souligné dans le communiqué des 'Eagles'.

/ATS