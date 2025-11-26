Pluie de buts, Mbappé s'offre un quadruplé

Plusieurs grosses cylindrées étaient en lice pour la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le PSG (5-3 face à Tottenham) et le Real (4-3 au Pirée) l'ont notamment emporté.

Le champion d'Europe en titre a quand même connu un petit moment de malaise lorsque Randal Kolo Muani, un ancien de la maison, a permis à Tottenham de passer devant 2-1 aux Parc des Princes. Seulement la troupe de Luis Enrique en avait encore sous la semelle et à la 53e c'est Vitinha qui a pu inscrire le 2-2 avec un doublé pour le Portugais.

Puis à la 59e, c'est Fabian Ruiz qui a donné l'avantage à ses couleurs. Et à la 65e, c'est Willian Pacho qui a sonné les Londoniens. Kolo Muani a planté un doublé (72e), mais un penalty de Vitinha à la 76e - pour un triplé - a définitivement coupé les ailes des Spurs.

Mbappé x4

Au Pirée face à Olympiacos, le Real a pu compter sur un Kylian Mbappé concerné. Le Français a tout simplement inscrit les quatre buts de son équipe.

Le duel au sommet entre le leader de Premier League et celui de Bundesliga a souri aux Britanniques. Arsenal s'est défait du Bayern 3-1. Timber a ouvert le score (22e), alors que Karl (32e) lui a répondu. Et finalement en milieu de deuxième mi-temps, les Londoniens ont fait la différence par Madueke (69e) et Martinelli (76e).

L'Inter de Sommer et Akanji croyait ramener le point du nul à Madrid face à l'Atletico. Mais dans les arrêts de jeu, c'est Gimenez qui a surgi sur un corner pour battre Sommer et offrir les trois points aux joueurs de Diego Simeone (2-1).

Liverpool continue de montrer un visage que l'on ne lui connaissait pas. A domicile, les joueurs d'Arne Slot ont sombré 4-1 face au PSV Eindhoven. Champion d'Angleterre la saison dernière pour sa première année à la tête des Reds, le Néerlandais va-t-il résister à cette nouvelle défaite?

Arsenal domine le classement avec 15 points en cinq matches, devant un quatuor à 12 points composé du PSG, du Bayern, de l'Inter et du Real.

