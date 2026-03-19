Portugal: Cristiano Ronaldo forfait contre le Mexique et les USA

Cristiano Ronaldo est absent de la liste de 27 joueurs convoqués en équipe du Portugal pour ...
Portugal: Cristiano Ronaldo forfait contre le Mexique et les USA

Portugal: Cristiano Ronaldo forfait contre le Mexique et les USA

Photo: KEYSTONE/AP/ARMANDO FRANCA

Cristiano Ronaldo est absent de la liste de 27 joueurs convoqués en équipe du Portugal pour les deux matches amicaux de préparation à la Coupe du monde 2026, contre le Mexique et les Etats-Unis.

Le sélectionneur du Portugal, l'Espagnol Roberto Martinez, a cependant assuré vendredi que la participation de Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde cet été en Amérique du nord n'était 'pas en risque'. Le quintuple Ballon d'or s'est blessé au tendon des ischio-jambiers le 28 février avec son club d'Al-Nassr en Saudi Pro League.

'C'est une blessure légère' et le joueur de 41 ans pourrait être rétabli 'dans une ou deux semaines', a déclaré Martinez en conférence de presse. 'Tout ce que Cristiano a fait physiquement pendant cette saison montre qu'il n'y a pas de problème physique'.

'Au Mondial, le poste d'avant-centre sera pour Cristiano Ronaldo et Gonçalo Ramos. Nous sommes à la recherche d'un troisième attaquant avec un profil différent', a souligné le sélectionneur en évoquant l'hypothèse Gonçalo Guedes, convoqué vendredi.

La Seleçao affrontera le Mexique le 28 mars à Mexico puis les Etats-Unis le 31 mars à Atlanta. Au Mondial 2026 (11 juin-19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada), le Portugal a été placé dans le groupe K avec la Colombie, l'Ouzbékistan et le vainqueur d'un barrage entre la Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque et la RD Congo.

/ATS
 

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