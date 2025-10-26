Premier League: Arsenal distance ses rivaux

Arsenal a réalisé une excellente opération lors de la 9e journée de Premier League. Les Gunners ...
Photo: KEYSTONE/AP/Richard Pelham

Arsenal a réalisé une excellente opération lors de la 9e journée de Premier League. Les Gunners ont battu Crystal Palace dimanche (1-0) et ont déjà une belle avance sur Liverpool et Man City, battus.

Les Londoniens ont comme si souvent fait la différence sur un coup de pied arrêté. L'unique but de la partie est venu d'une reprise de volée d'Eberechi Eze, qui a joué un bien mauvais tour à son ancienne équipe. L'attaquant anglais avait quitté Crystal Palace pour rejoindre Arsenal à la fin du dernier mercato estival.

Les joueurs au canon, qui n'ont encaissé que trois buts en neuf matches de championnat cette saison, s'avancent désormais comme les favoris au titre, même si la route est encore longue. Solides leaders, ils comptent respectivement 6 et 7 points d'avance sur leurs deux principaux rivaux Manchester City (4e) et Liverpool (6e).

Comme les Reds, battus pour la 4e fois de suite samedi en Premier League (défaite 3-2 à Brentford), les Cityzens ont aussi courbé l'échine à Birmingham, contre Aston Villa (1-0). Ce sont les surprenants Cherries de Bournemouth (2e, 18 pts) et le promu Sunderland de Granit Xhaka (3e, 17 pts) qui figurent sur le podium.

Ndoye titulaire mais battu

Bournemouth a signé sa 5e victoire de l'exercice contre le Nottingham Forest de Dan Ndoye dimanche (2-0). Le Vaudois a retrouvé sa place de titulaire, mais il ne s'est pas procuré de grosse occasion. Il a été remplacé à la 83e minute par son nouvel entraîneur, l'Anglais Sean Dyche.

/ATS
 

