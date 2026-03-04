Premier League: Arsenal gagne, Manchester City accroché

Arsenal s'est imposé 1-0 à Brighton mercredi en Premier League. Les Gunners ont renforcé leur ...
Premier League: Arsenal gagne, Manchester City accroché

Premier League: Arsenal gagne, Manchester City accroché

Photo: KEYSTONE/AP/Alastair Grant

Arsenal s'est imposé 1-0 à Brighton mercredi en Premier League. Les Gunners ont renforcé leur place en tête puisque Manchester City a concédé le nul 2-2 à domicile contre Nottingham Forest.

Une réussite de Saka dès la 9e a été suffisante pour Arsenal. Les Londoniens comptent 7 points d'avance sur Manchester City, qui a toutefois joué un match de moins. Contre Forest, pour qui Dan Ndoye n'a pas quitté le banc des remplaçants, les Citizens ont pris deux fois l'avantage par Semenyo (31e) et Rodri (62e), mais Nottingham a répliqué par Gibbs-White (56e) et Anderson (76e).

/ATS
 

