Premier League: Arsenal tenu en échec à domicile par Fulham

Arsenal n'a pas signé un troisième succès consécutif en Premier League. Les Gunners ont dû se contenter d'un nul 2-2 à domicile dans un derby londonien contre Fulham.

Une erreur de Saka (1re) avait permis à Pereira de donner rapidement l'avantage aux Cottagers. Longtemps emprunté, Arsenal a trouvé les ressources pour revenir grâce à un penalty de Saka (70e) et une réussite de Nketiah (72e). Mais les visiteurs - pour qui Kevin Mbabu est resté sur le banc - ont arraché un point sur une volée de Palhinha (87e).

Manchester United a pour sa part su effacer un départ cauchemardesque contre Nottingham Forest, qui a mené 2-0 à Old Trafford grâce à Awoniyi (2e) et Boly (4e). Eriksen (17e), Casemiro (52e) et Fernandes (76e/penalty) ont donné les trois points aux Red Devils. Remo Freuler n'a pas été aligné par Forest.

/ATS